Стало известно, когда Александр Овечкин прибудет в Москву

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Москву в среду, 13 мая, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026. У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб во встречах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

Ранее Александр Овечкин вошёл в рейтинг 20 хоккеистов, которые выйдут на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года по версии The Athletic.