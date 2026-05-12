Ник Фолиньо: Капризов — лучший хоккеист «Миннесоты», он способен изменить ход игры

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Ник Фолиньо высоко оценил значимость российского форварда команды Кирилла Капризова.

«Нам понадобятся звёзды, чтобы проявить себя. Он ничем не отличается от звёзд в их команде [«Колорадо»]. Здорово, что у него есть лидерские качества, он наш лучший хоккеист, который способен изменить ход игры.

Без сомнения, здорово, что, когда Кирилл в ударе, он может показать отличную игру. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе. Он по-прежнему играет невероятно, но, думаю, мы предъявляем к нему слишком высокие требования. Однако когда он играет так (речь о третьей встрече серии Кубка Стэнли с «Колорадо». — Прим. «Чемпионата»), это настоящее доминирование», — приводит слова Фолиньо The Athletic.