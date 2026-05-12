Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ник Фолиньо: Капризов — лучший хоккеист «Миннесоты», он способен изменить ход игры

Ник Фолиньо: Капризов — лучший хоккеист «Миннесоты», он способен изменить ход игры
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Ник Фолиньо высоко оценил значимость российского форварда команды Кирилла Капризова.

«Нам понадобятся звёзды, чтобы проявить себя. Он ничем не отличается от звёзд в их команде [«Колорадо»]. Здорово, что у него есть лидерские качества, он наш лучший хоккеист, который способен изменить ход игры.

Без сомнения, здорово, что, когда Кирилл в ударе, он может показать отличную игру. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе. Он по-прежнему играет невероятно, но, думаю, мы предъявляем к нему слишком высокие требования. Однако когда он играет так (речь о третьей встрече серии Кубка Стэнли с «Колорадо». — Прим. «Чемпионата»), это настоящее доминирование», — приводит слова Фолиньо The Athletic.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Капризов: если ты хоккеист, ты думаешь о хоккее каждый день
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android