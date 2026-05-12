«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Никитой Попугаевым сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Никита перешёл в команду летом 2025 года. В минувшем сезоне он провёл 24 матча в чемпионате КХЛ и пять игр – в Кубке Гагарина. В этих встречах форвард набрал 9 (5+4) очков.

«Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком. Команда вышла в плей-офф КХЛ, где проиграла «Авангарду» в первом раунде со счётом 1-4 в серии.

Ранее пресс-служба «Нефтехимика» сообщила о продлении контракта с нападающим команды Иваном Николишиным. Новое соглашение между хоккеистом и клубом рассчитано на один год.