Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Никитой Попугаевым

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Никитой Попугаевым
Комментарии

«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Никитой Попугаевым сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Никита перешёл в команду летом 2025 года. В минувшем сезоне он провёл 24 матча в чемпионате КХЛ и пять игр – в Кубке Гагарина. В этих встречах форвард набрал 9 (5+4) очков.

«Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком. Команда вышла в плей-офф КХЛ, где проиграла «Авангарду» в первом раунде со счётом 1-4 в серии.

Ранее пресс-служба «Нефтехимика» сообщила о продлении контракта с нападающим команды Иваном Николишиным. Новое соглашение между хоккеистом и клубом рассчитано на один год.

Материалы по теме
Официально
«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Николишиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android