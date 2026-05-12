«Колорадо» повторил рекорд «Чикаго» в НХЛ 41-летней давности
Поделиться
В составе «Колорадо Эвеланш» в первых четырёх матчах серии Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (3-1) шайбы забросили 15 разных хоккеистов.
Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, «Колорадо» повторил рекорд «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ 41-летней давности по количеству хоккеистов, забросивших в первых четырёх встречах серии. Рекорд лиги по данному показателю за всю продолжительность серии — 16 хоккеистов (у различных команд).
В ночь с 11 на 12 мая завершился четвёртый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Юров (Фэйбер, Тарасенко) – 09:46 (pp) 1:1 Кадри (Нечас) – 26:08 (pp) 1:2 Колтон (Руа) – 46:56 2:2 Штурм (Хьюз) – 49:15 2:3 Келли (Друри) – 51:32 2:4 Маккиннон (Нечас) – 59:27 2:5 Нельсон – 59:52
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2026
-
17:47
-
17:23
-
17:07
-
16:50
-
16:34
-
16:20
-
16:08
-
15:59
-
15:55
-
15:26
-
15:20
-
14:52
-
14:50
-
14:24
-
14:15
-
13:50
-
13:29
-
13:20
-
12:50
-
12:26
-
12:15
-
12:09
-
11:45
-
11:33
-
11:15
-
10:49
-
10:20
-
09:59
-
09:22
-
08:56
-
08:30
-
08:29
-
07:45
-
07:14
-
05:58