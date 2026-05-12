«Колорадо» повторил рекорд «Чикаго» в НХЛ 41-летней давности

В составе «Колорадо Эвеланш» в первых четырёх матчах серии Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (3-1) шайбы забросили 15 разных хоккеистов.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, «Колорадо» повторил рекорд «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ 41-летней давности по количеству хоккеистов, забросивших в первых четырёх встречах серии. Рекорд лиги по данному показателю за всю продолжительность серии — 16 хоккеистов (у различных команд).

В ночь с 11 на 12 мая завершился четвёртый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.