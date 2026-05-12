Главная Хоккей Новости

«Колорадо» повторил рекорд «Чикаго» в НХЛ 41-летней давности

«Колорадо» повторил рекорд «Чикаго» в НХЛ 41-летней давности
В составе «Колорадо Эвеланш» в первых четырёх матчах серии Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (3-1) шайбы забросили 15 разных хоккеистов.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, «Колорадо» повторил рекорд «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ 41-летней давности по количеству хоккеистов, забросивших в первых четырёх встречах серии. Рекорд лиги по данному показателю за всю продолжительность серии — 16 хоккеистов (у различных команд).

В ночь с 11 на 12 мая завершился четвёртый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Юров (Фэйбер, Тарасенко) – 09:46 (pp)     1:1 Кадри (Нечас) – 26:08 (pp)     1:2 Колтон (Руа) – 46:56     2:2 Штурм (Хьюз) – 49:15     2:3 Келли (Друри) – 51:32     2:4 Маккиннон (Нечас) – 59:27     2:5 Нельсон – 59:52    
«Миннесоте» поможет только чудо. «Уайлд» на грани вылета из плей-офф
