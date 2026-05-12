«Коламбус» продлил контракт с форвардом Чарли Койлом на общую сумму $ 36 млн

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» объявила о подписании шестилетнего контракта с нападающим Чарли Койлом на сумму $ 36 млн (кэпхит составил $ 6 млн).

В сезоне-2025/2026 34-летний хоккеист провёл 82 игры, где забросил 20 шайб и отдал 38 результативных передач. Всего в НХЛ на его счету 1032 встречи и 543 (209+334) очка.

«В прошлом сезоне Чарли оказал огромное влияние на нашу команду как на льду, так и за его пределами, и удержать его в «Коламбусе» было приоритетной задачей. Он — воплощение настоящего профессионала, выносливый, надёжный и результативный праворукий центрфорвард, чьи лидерские качества, характер и стабильность чрезвычайно ценны в этой лиге. Мы очень рады, что он продолжит оставаться очень важной частью команды на долгие годы», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

