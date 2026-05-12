Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков высказался о своём дебюте в Кубке Стэнли

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков высказался о своём дебюте в Кубке Стэнли
Комментарии

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков прокомментировал свою игру в дебютном розыгрыше Кубка Стэнли. Напомним, «лётчики» в серии второго раунда уступили «Каролине Харрикейнз» со счётом 0-4.

«Я хочу сразу приступить к работе, чтобы подготовиться к следующему сезону. Мой первый плей-офф в НХЛ дался нелегко. Я рассчитывал забивать и создавать моменты, могу играть ещё лучше», — приводит слова Мичкова журналист Билл Мельцер на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги Матвей Мичков принял участие в восьми матчах, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Эта игра для него слишком сложна». Кажется, у Мичкова снова проблемы в «Филадельфии»
«Эта игра для него слишком сложна». Кажется, у Мичкова снова проблемы в «Филадельфии»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android