Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков высказался о своём дебюте в Кубке Стэнли

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков прокомментировал свою игру в дебютном розыгрыше Кубка Стэнли. Напомним, «лётчики» в серии второго раунда уступили «Каролине Харрикейнз» со счётом 0-4.

«Я хочу сразу приступить к работе, чтобы подготовиться к следующему сезону. Мой первый плей-офф в НХЛ дался нелегко. Я рассчитывал забивать и создавать моменты, могу играть ещё лучше», — приводит слова Мичкова журналист Билл Мельцер на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги Матвей Мичков принял участие в восьми матчах, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3».