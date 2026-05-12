«Итог матча не вызвал никакого удивления». Раиль Якупов — о старте финала Кубка Гагарина

Бывший генеральный менеджер «Нефтехимика» Раиль Якупов высказался о первой встрече финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3:1, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«Итог матча не вызвал никакого удивления. Ничего страшного для «Ак Барса» не случилось, проигран бой, а не битва. Не считаю, что игра была сделана за 46 секунд. Всё дело – в реализации, Ярославль своё забил, а Казань — нет. Даже при счёте 0:3, 1:3 были шикарные моменты. И столько было большинства, поэтому надо просто забивать.

Ярославль был в тонусе, эмоционально они более на подъёме, потому что вытащили «мёртвую» шестую игру у Омска за 33 секунды. Возможно, это им помогло, но в следующей игре – всё с нуля. Нокаут? Да нет его. Равная игра, шикарно действовали вратари, а в завершении Ярославль был сильнее. Кателевский и Дыняк из силового звена были не похожи на себя.

Не думаю, что «Ак Барсу» что-то нужно менять и уж тем более рубить сплеча. Просто завтра надо забросить на одну больше», — цитирует Якупова Metaratings.

