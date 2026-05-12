«Итог матча не вызвал никакого удивления». Раиль Якупов — о старте финала Кубка Гагарина

Бывший генеральный менеджер «Нефтехимика» Раиль Якупов высказался о первой встрече финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3:1, 1-0).

«Итог матча не вызвал никакого удивления. Ничего страшного для «Ак Барса» не случилось, проигран бой, а не битва. Не считаю, что игра была сделана за 46 секунд. Всё дело – в реализации, Ярославль своё забил, а Казань — нет. Даже при счёте 0:3, 1:3 были шикарные моменты. И столько было большинства, поэтому надо просто забивать.

Ярославль был в тонусе, эмоционально они более на подъёме, потому что вытащили «мёртвую» шестую игру у Омска за 33 секунды. Возможно, это им помогло, но в следующей игре – всё с нуля. Нокаут? Да нет его. Равная игра, шикарно действовали вратари, а в завершении Ярославль был сильнее. Кателевский и Дыняк из силового звена были не похожи на себя.

Не думаю, что «Ак Барсу» что-то нужно менять и уж тем более рубить сплеча. Просто завтра надо забросить на одну больше», — цитирует Якупова Metaratings.