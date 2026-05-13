Андрей Назаров назвал главные преимущества «Локомотива» над «Ак Барсом» в финале КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о преимуществах «Локомотива» над «Ак Барсом» в финале КХЛ. Ярославский клуб выигрывает в серии со счётом 1-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нынешний финал Кубка Гагарина, на мой взгляд, получается одним из самых интересных за последнее время. Телевизионные рейтинги зашкаливают, на аренах аншлаги. Встречаются два топ-клуба КХЛ со своими козырями и стилями игры. У «Локомотива» есть преимущество над «Ак Барсом» в плане игрового тонуса: казанцы быстро справились с «Металлургом» и немного засиделись, в то время как Ярославль после семиматчевой баталии с «Авангардом» продолжает мчаться вперёд. Железнодорожникам практически полностью удалось сохранить свой прошлогодний чемпионский состав, это тоже сказывается.

В целом же наша лига продолжает стремительно развиваться, двигаться вперёд и прогрессировать. По ходу сезона мы увидели много новых открытий, молодых и талантливых ребят. Однако лучший по-прежнему Александр Радулов, которому в июле исполнится 40 лет. Так что командам, игрокам и тренерам есть над чем задуматься. Продолжаем наблюдать за финальным противостоянием, пусть победит сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

