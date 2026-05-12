Агент Ботев: если Комтуа обменяют в «Нефтехимик» или «Амур», он покинет КХЛ

Агент Иван Ботев высказался о ситуации нападающего Макса Комтуа в московском «Динамо». Ранее главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев заявил, что Комтуа будет обменян.

— Как на Комтуа сказалось решение Тамбиева отказаться от него?

— Сейчас буду встречаться с руководством «Динамо», пообщаемся. Посмотрим, как у нас дела на сегодняшний день, и будем думать.

— При этом в «Динамо» уже заявили, что Макс будет обменян.

— Они могут хотеть обмена, но вопрос, готов ли Максим перейти в ту команду, в которую они захотят его обменять. У игрока же должно быть согласие на этот переход. Если его обменяют в «Нефтехимик» — ничего личного, надеюсь, спортивный директор клуба Антон Марчинский не обидится — или «Амур», то он точно туда не перейдёт и покинет КХЛ, — цитирует Ботева «Матч ТВ».