Владимир Крикунов назвал фаворитов в борьбе за «Золотую клюшку» в КХЛ

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов оценил претендентов на приз «Золотая клюшка» по итогам регулярного сезона КХЛ. Ранее КХЛ номинировала нападающих «Металлурга» и минского «Динамо» Владимира Ткачёва и Сэма Энаса, а также защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

«Скажу, что Шарипзянов и Энас имеют большие шансы на «Золотую клюшку». Шарипзянов вообще удивил, начал забивать, причём забивать много. Раньше он всегда отличался самоотверженностью. Например, как он в чемпионской финальной серии Кубка Гагарина в «Авангарде» Хартли играл. Он там все шансы переложил, все пальцы, руки переломал, но всё на себя поймал. А сейчас ещё и отдаёт и забивает. Молодец!» — цитирует Крикунова Vprognoze.