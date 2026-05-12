Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Крикунов назвал фаворитов в борьбе за «Золотую клюшку» в КХЛ

Владимир Крикунов назвал фаворитов в борьбе за «Золотую клюшку» в КХЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов оценил претендентов на приз «Золотая клюшка» по итогам регулярного сезона КХЛ. Ранее КХЛ номинировала нападающих «Металлурга» и минского «Динамо» Владимира Ткачёва и Сэма Энаса, а также защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

«Скажу, что Шарипзянов и Энас имеют большие шансы на «Золотую клюшку». Шарипзянов вообще удивил, начал забивать, причём забивать много. Раньше он всегда отличался самоотверженностью. Например, как он в чемпионской финальной серии Кубка Гагарина в «Авангарде» Хартли играл. Он там все шансы переложил, все пальцы, руки переломал, но всё на себя поймал. А сейчас ещё и отдаёт и забивает. Молодец!» — цитирует Крикунова Vprognoze.

Материалы по теме
Всё главное о финале Кубка Гагарина. Крикунов разобрал серию «Локомотив» — «Ак Барс»
Эксклюзив
Всё главное о финале Кубка Гагарина. Крикунов разобрал серию «Локомотив» — «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android