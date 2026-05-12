Все новости
НХЛ представила номинантов на приз лучшему генеральному менеджеру сезона

Национальная хоккейная лига представила номинантов на приз лучшему генеральному менеджеру сезона. В список вошли Билл Герин из «Миннесоты Уайлд», Крис Макфарланд из «Колорадо Эвеланш» и Пэт Вербик из «Анахайм Дакс».

В сезоне «Миннесота» в результате обмена получила защитника Куинна Хьюза. В межсезонье «Миннесота» также подписала контракт с нападающим Нико Штурмом и выменяла Владимира Тарасенко. В дедлайн команда приобрела нападающих Бобби Бринка и Ника Фолиньо, а также защитника Джеффа Питри. Ранее «Уайлд» подписали новое соглашение с Кириллом Капризовым.

«Колорадо» подписал в межсезонье защитника Брента Бёрнса и нападающего Брока Нельсона. В дедлайн клуб получил нападающих Назема Кадри и Николя Руа, а также защитников Бретта Кулака и Ника Бланкенбурга.

«Анахайм» выбрал на драфте молодых игроков, включая нападающих Беккета Сеннеке и Лео Карлссона, а также приобрёл защитника Джона Карлсона в дедлайн. Ранее клуб подписал контракт с нападающим Микаэлем Гранлундом и получил нападающего Криса Крайдера в межсезонье.

