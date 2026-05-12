Генменеджер «Питтсбурга» Дубас: были бы рады, если бы Малкин остался

Генеральный менеджер и президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался о будущем российского нападающего Евгения Малкина в клубе.

«Очевидно, что у меня был отличный разговор с Евгением, а затем я продолжил общение с его представителем Джеем Пи Барри [по поводу] прошедшего сезона, наших текущих дел и планов на будущее.

Не думаю, что наши молодые игроки сделали достаточно, чтобы кто-то мог сказать, будто он их затмевает. Так что мы были бы рады, если бы Малкин остался. Мы продолжаем работать над этим вместе с Джеем Пи. Полагаю, я предельно ясно выразился», — приводит слова Дубаса журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

Срок действующего соглашения 39-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.