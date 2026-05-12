Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Питтсбурга» Дубас: были бы рады, если бы Малкин остался

Генменеджер «Питтсбурга» Дубас: были бы рады, если бы Малкин остался
Комментарии

Генеральный менеджер и президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался о будущем российского нападающего Евгения Малкина в клубе.

«Очевидно, что у меня был отличный разговор с Евгением, а затем я продолжил общение с его представителем Джеем Пи Барри [по поводу] прошедшего сезона, наших текущих дел и планов на будущее.

Не думаю, что наши молодые игроки сделали достаточно, чтобы кто-то мог сказать, будто он их затмевает. Так что мы были бы рады, если бы Малкин остался. Мы продолжаем работать над этим вместе с Джеем Пи. Полагаю, я предельно ясно выразился», — приводит слова Дубаса журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

Срок действующего соглашения 39-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Материалы по теме
«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему
«Хочу ещё год отыграть в НХЛ». Малкин надеется остаться в «Питтсбурге», но готов ко всему
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android