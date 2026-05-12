Супруга Александра Овечкина показала количество вещей семьи при перелёте в Москву

Супруга российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия на своей странице в социальной сети показала количество вещей семьи при перелёте в Москву.

Фото: Личный архив Анастасии Овечкиной

Напомним, соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026. У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, он является рекордсменом лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб во встречах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

Отметим, ранее стало известно, что Александр Овечкин прилетит в Москву в среду, 13 мая.