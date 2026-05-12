«Нам стоит ещё потерпеть эту несправедливость». Быков — о чемпионате мира без России

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о скором начале чемпионата мира 2026 года. Напомним, команда России пропускает турнир из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.

«Возможно, финальные игры плей-офф чемпионата мира удастся посмотреть, но не факт. Интересно посмотреть, в каком направлении идёт развитие мирового хоккея.

Отстранение сборной России не приносит никакой пользы развитию мирового хоккея. Наши ребята одни из лучших в мире. Наши специалисты умеют и знают, как работать, чтобы эта игра оставалась популярным видом спорта в стране. Мы можем создавать конкуренцию, которая способствует эволюции хоккея в мире.

Нам стоит ещё потерпеть эту несправедливость. Но России не нужно останавливаться в популяризации и развитии хоккея в стране. КХЛ в этом направлении очень хорошо работает», — цитирует Быкова «Советский спорт».