Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нам стоит ещё потерпеть эту несправедливость». Быков — о чемпионате мира без России

«Нам стоит ещё потерпеть эту несправедливость». Быков — о чемпионате мира без России
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о скором начале чемпионата мира 2026 года. Напомним, команда России пропускает турнир из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.

«Возможно, финальные игры плей-офф чемпионата мира удастся посмотреть, но не факт. Интересно посмотреть, в каком направлении идёт развитие мирового хоккея.

Отстранение сборной России не приносит никакой пользы развитию мирового хоккея. Наши ребята одни из лучших в мире. Наши специалисты умеют и знают, как работать, чтобы эта игра оставалась популярным видом спорта в стране. Мы можем создавать конкуренцию, которая способствует эволюции хоккея в мире.

Нам стоит ещё потерпеть эту несправедливость. Но России не нужно останавливаться в популяризации и развитии хоккея в стране. КХЛ в этом направлении очень хорошо работает», — цитирует Быкова «Советский спорт».

Материалы по теме
Тамбиев — о чемпионате мира: в хоккее без России и Беларуси есть откровенно слабые команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android