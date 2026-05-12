Терещенко: на Тамбиева будет большое давление, долго ждать результата никто не будет

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился ожиданиями от работы главного тренера Леонида Тамбиева в московском «Динамо».

— Как оцените перспективы Тамбиева в «Динамо»?

— Оценивать можно только работу и результат. Буду смотреть и переживать за московское «Динамо», мой родной клуб. Желаю Тамбиеву успехов и удачи.

— Но всё‑таки до этого у Тамбиева не было опыта работы в топ‑клубах.

— Это тренер с определённым взглядом на хоккей, у него есть свои мысли. Можно говорить всё что угодно, но работа в «Адмирале» и работа в «Динамо» для меня разные вещи. «Динамо» — топ‑клуб, как вы и сказали. Там высокие задачи, и будет большое давление и со стороны руководства, и со стороны болельщиков. Поэтому, думаю, долго ждать результата никто не будет. Опять же, надо понять, кто из игроков придёт и уйдёт.

— Да, пока публично из лидеров только от Комтуа Тамбиев отказался.

— Опять же, про Мамина достаточно всё понятно и жёстко было высказано, — цитирует Терещенко «Матч ТВ».