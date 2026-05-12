Лишка: в Словакии не пишут, что Гернат и Паник борются за Кубок Гагарина

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал игру соотечественников в финале Кубка Гагарина. Мартин Гернат и Рихард Паник выступают за ярославский «Локомотив». В серии с «Ак Барсом» железнодорожники выигрывают со счётом 1-0.

«Я слежу за Кубком Гагарина. В первом матче посмотрел два периода. Слежу, как играют Гернат с Паником, и в целом за результатами «Локомотива» как команды. В Словакии я практически ничего не вижу, что писали бы про Герната и Паника о том, что они борются за трофей сейчас. Нет такого интереса. Думаю, у них снова хорошие шансы победить, но будем смотреть», — приводит слова Лишки Legalbet.

Напомним, вторая игра в финале Кубка Гагарина состоится завтра, 13 мая, в Ярославле.