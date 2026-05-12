Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лишка: в Словакии не пишут, что Гернат и Паник борются за Кубок Гагарина

Лишка: в Словакии не пишут, что Гернат и Паник борются за Кубок Гагарина
Комментарии

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал игру соотечественников в финале Кубка Гагарина. Мартин Гернат и Рихард Паник выступают за ярославский «Локомотив». В серии с «Ак Барсом» железнодорожники выигрывают со счётом 1-0.

«Я слежу за Кубком Гагарина. В первом матче посмотрел два периода. Слежу, как играют Гернат с Паником, и в целом за результатами «Локомотива» как команды. В Словакии я практически ничего не вижу, что писали бы про Герната и Паника о том, что они борются за трофей сейчас. Нет такого интереса. Думаю, у них снова хорошие шансы победить, но будем смотреть», — приводит слова Лишки Legalbet.

Напомним, вторая игра в финале Кубка Гагарина состоится завтра, 13 мая, в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ
Видео
Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android