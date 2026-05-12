Хоккеисты «Филадельфии» и «Нью-Джерси» пополнили состав сборной Канады на ЧМ-2026

Пресс-служба Федерации хоккея Канады сообщила, что нападающий «Филадельфии Флайерз» Портер Мартон и форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Доусон Мерсер включены в состав сборной страны для участия в чемпионате мира — 2026.

Мартон забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач в девяти играх регулярного сезона, перейдя во «Флайерз» из Университета штата Мичиган, где он забил 25 голов и отдал 25 результативных передач в 35 играх. В плей-офф НХЛ 19-летний Портер набрал 5 (2+3) очков в 10 матчах.

24-летний Мерсер забил 20 голов и отдал 22 результативные передачи в 82 играх за «Нью-Джерси Дэвилз» в регулярке.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. Сборной Канады предстоит сыграть в группе с командами Швеции, Италии, Дании, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.