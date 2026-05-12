CAS отклонил иск КХЛ по делу экс-форварда «Сочи» Криштофа, самовольно покинувшего клуб

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по делу форварда Михала Криштофа. КХЛ ранее обратилась в CAS, чтобы оспорить бездействие Международной федерации хоккея (ИИХФ) в связи с переходом игрока. Напомним, Криштоф уехал играть в Швейцарию в клуб «Лангнау Тайгерс», покинув расположение «Сочи» при действующем контракте. ИИХФ заявила, что претензий к клубу из Швейцарии у них нет, поскольку КХЛ больше никак не связана с ФХР.

КХЛ в иске заявляла, что CAS должен наложить дисциплинарные санкции на всех, кто причастен к нарушению действующего контракта КХЛ и к регистрации незаконного трансфера (на самого Криштофа, на клуб «Лангнау», на швейцарскую федерация и на персонал ИИХФ).

Ответчики (письмо было от ИИХФ, остальные подтвердили согласие с ним) сообщили, что, поскольку КХЛ по собственной воле вышла из-под эгиды ФХР, она автоматически вышла из юрисдикции ИИХФ с 01.08.2024, соответственно, никакого «отказа от правосудия» не было, так как КХЛ – вне системы ИИХФ. Между ИИХФ и КХЛ нет арбитражного соглашения, в котором были бы прописана юрисдикция CAS, поэтому CAS вообще не должен рассматривать это дело.

В итоге CAS решил, что у суда отсутствует юрисдикция для рассмотрения дела.

«Спортивный арбитражный суд постановил, что CAS не обладает юрисдикцией для рассмотрения апелляции, поданной 21 марта 2025 года КХЛ против ИИХФ, Швейцарской хоккейной федерации, клуба «Лангнау» и Михала Криштофа. Все остальные ходатайства или просьбы об удовлетворении требований отклоняются», – сказано в решении от 15 апреля 2026 года.