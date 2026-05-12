Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Тракторе» рассказали о финансировании команды на следующий сезон

В «Тракторе» рассказали о финансировании команды на следующий сезон
Комментарии

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о финансировании команды на следующий сезон КХЛ.

— Появляются слухи об уменьшении финансирования клуба на следующий сезон. Насколько они соответствуют действительности?
— Финансирование остаётся на прежнем уровне. Единственное, что мы не будем сразу перед началом сезона уходить под потолок и оставим себе резерв для усиления по его ходу. Потому что в прошлом чемпионате мы столкнулись с такой проблемой, что у нас не было места под потолком и не осталось ресурсов для манёвра. Хотя усиление требовалось. Соответственно, сейчас мы поступим немного по-другому. У нас есть опытные проверенные парни на действующих контрактах. На них можно точно опереться при построении команды. Они и составят основу. Также мы активно заведём в состав молодёжь, усилим несколько важных позиций за счёт селекции, и будем смотреть как строится команда. Обладая финансовыми ресурсами и имея место под потолком, будем корректировать и усиливать состав по ходу чемпионата. Это моё решение, и оно связано с желанием распорядиться нашими финансами наиболее эффективно, — цитирует Савина «РБ Спорт».

Материалы по теме
Фото
Артемий Панарин провёл мастер-класс в академии «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android