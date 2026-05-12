«Стараюсь не смешивать спорт и политику». Щитов — о просмотре чемпионата мира

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что будет следить за чемпионатом мира 2026 года.

«Буду следить за чемпионатом мира. Интересно посмотреть за Швейцарией, Канадой, США, да за всеми. Я сейчас в какой-то степени нахожусь в сборной тренером, поэтому полезно для саморазвития следить за мировым хоккеем. Выступаю и экспертом, поэтому мне нужно знать, что происходит. Но и самому интересно, ведь хоккей — любимая игра. Любопытно, как она развивается в разных регионах, какие появляются тенденции. Мы же сами пытаемся ввести какие-то новшества — игра в большинстве или меньшинстве, раскаты, построения в обороне.

Личное дело каждого — смотреть чемпионат мира или нет. Кто-то из патриотических соображений говорит, что не будет. Но я стараюсь спорт не смешивать с политикой. Не хочу себя в этом ограничивать. Насколько позволят время и возможности, буду смотреть. Спорт — это позитив, отвлечение от проблем и движение к чему-то новому», — цитирует Щитова «Советский спорт».