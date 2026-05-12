Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Филадельфии» Типпетт пропустил серию с «Каролиной» из‑за внутреннего кровотечения

Форвард «Филадельфии» Типпетт пропустил серию с «Каролиной» из‑за внутреннего кровотечения
Комментарии

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Оуэн Типпетт пропустил матчи серии второго раунда плей‑офф с «Каролиной Харрикейнз» (0-4) из‑за внутреннего кровотечения.

«Я не смог сыграть во втором раунде из‑за внутреннего кровотечения, которое появилось в серии с «Питтсбургом». После медицинского обследования и курса реабилитации под наблюдением медицинской службы «Филадельфии» я иду на поправку и с каждым днём ​​чувствую себя лучше.

Несмотря на разрешение ездить на тренировки и кататься с командой, прогресс не был таким, на какой я надеялся, и не позволял мне безопасно продолжать играть. Я уверен в своём полном выздоровлении и с нетерпением жду возвращения в строй к тренировочному лагерю в сентябре», — цитирует Типпетта пресс-служба «Филадельфии».

Материалы по теме
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков высказался о своём дебюте в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android