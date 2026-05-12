Форвард «Филадельфии» Типпетт пропустил серию с «Каролиной» из‑за внутреннего кровотечения

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Оуэн Типпетт пропустил матчи серии второго раунда плей‑офф с «Каролиной Харрикейнз» (0-4) из‑за внутреннего кровотечения.

«Я не смог сыграть во втором раунде из‑за внутреннего кровотечения, которое появилось в серии с «Питтсбургом». После медицинского обследования и курса реабилитации под наблюдением медицинской службы «Филадельфии» я иду на поправку и с каждым днём ​​чувствую себя лучше.

Несмотря на разрешение ездить на тренировки и кататься с командой, прогресс не был таким, на какой я надеялся, и не позволял мне безопасно продолжать играть. Я уверен в своём полном выздоровлении и с нетерпением жду возвращения в строй к тренировочному лагерю в сентябре», — цитирует Типпетта пресс-служба «Филадельфии».