Фетисов: работаем над матчем легенд США и России, непростой процесс

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о работе над проведением игры между хоккеистами России и США.

— Насколько реален матч между США и Россией в хоккее?
— Если говорить про матч легенд, а не игру с НХЛ, мы работаем над этим.

— Возможно ли проведение матча в этом году?
— Это непростой процесс, над которым мы работаем, — приводит слова Фетисова Sport24.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею Путина организовать игру между хоккеистами, выступающими в КХЛ и НХЛ. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с 2022 года по политическим причинам.

