Сидни Кросби присоединился к составу сборной Канады для участия в чемпионате мира

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби присоединился к составу сборной Канады для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

В минувшем регулярном чемпионате нападающий набрал 74 (29+45) очка в 68 играх. Также на его счету шесть матчей в плей-офф и 5 (1+4) очков.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. Сборной Канады предстоит сыграть в группе с командами Швеции, Италии, Дании, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.

