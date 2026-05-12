Дубас оценил, как слова Кросби о Малкине могут повлиять на будущее Евгения в «Питтсбурге»

Генеральный менеджер и президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас оценил, как слова Сидни Кросби и Криса Летанга о Евгении Малкине могут повлиять на будущее российского форварда в стане «пингвинов».

«Очевидно, это нечто особенное, что все трое играли вместе так долго. Думаю, в какой-то момент, принимая эту работу, я понял, что именно мне придётся кого-то расстраивать своими решениями. Я знал это, когда согласился прийти сюда. Думаю, для меня главное — всегда делать то, что лучше для «Питтсбург Пингвинз», даже если это непопулярно или вызывает недовольство у людей.

Так нам и приходится действовать. Поэтому мы продолжим выстраивать команду так, чтобы это дало нам наилучшие шансы на продвижение вперёд. Если кто-то из хоккеистов начнёт сдавать позиции, независимо от того, как долго он здесь играет, я буду обязан принять решение, которое станет наилучшим для «Пингвинз» в долгосрочной перспективе. Но я понимаю, что это очень особенная ситуация с точки зрения ностальгии», — приводит слова Дубаса сайт НХЛ.