Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брэди Ткачук: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет

Брэди Ткачук: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет
Комментарии

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук высказался об игре «Анахайм Дакс» в текущем сезоне. «Утки» в серии второго раунда играют с «Вегас Голден Найтс» (2-2).

«Я сказал об этом ребятам из нашей команды после матча в регулярке. Мы их обыграли, но я тогда подумал: «Они станут проблемой для всех на следующие 10 лет с лишним». Лео Карлссон – их мощное оружие, Лакомб очень впечатляет. Они выстроены на годы вперед и будут серьёзной силой», — заявил Ткачук в подкасте Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk.

Отметим, что в текущем сезоне «Дакс» впервые с 2017 года прошли во второй раунд плей-офф. В регулярке «Анахайм» занял седьмое место в таблице Запада.

Материалы по теме
«Анахайм» в игре! Помог исторический перформанс 20-летнего канадца
Видео
«Анахайм» в игре! Помог исторический перформанс 20-летнего канадца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android