Брэди Ткачук: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук высказался об игре «Анахайм Дакс» в текущем сезоне. «Утки» в серии второго раунда играют с «Вегас Голден Найтс» (2-2).

«Я сказал об этом ребятам из нашей команды после матча в регулярке. Мы их обыграли, но я тогда подумал: «Они станут проблемой для всех на следующие 10 лет с лишним». Лео Карлссон – их мощное оружие, Лакомб очень впечатляет. Они выстроены на годы вперед и будут серьёзной силой», — заявил Ткачук в подкасте Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk.

Отметим, что в текущем сезоне «Дакс» впервые с 2017 года прошли во второй раунд плей-офф. В регулярке «Анахайм» занял седьмое место в таблице Запада.