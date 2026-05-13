Лишь у пяти новичков в истории «Монреаля» больше ассистов, чем у Демидова, в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в четвёртом матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги текущего сезона с «Баффало Сэйбрз». Встреча проходит в эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр». На момент написания новости идёт второй период. Счёт ничейный — 2:2.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, увеличил свои карьерные показатели до шести ассистов в плей-офф Кубка Стэнли. Только у пяти новичков в истории «Канадиенс» больше результативных передач в плей-офф за карьеру: Крис Челиос (17), Пи Кей Суббэн (9), Жан Беливо (8), Коул Кофилд (8) и Пьер Монду (7).

Счёт в серии на данный момент 2-1 в пользу «Монреаля».