«Баффало» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в серии, у Демидова передача
Завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на льду «Белл-центра» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Самуэльссон (Норрис, Доун) – 06:32 1:1 Ньюхук (Эванс, Демидов) – 10:08 2:1 Кофилд (Слафковски, Хатсон) – 19:47 (pp) 2:2 Томпсон (Далин) – 27:00 (pp) 2:3 Бенсон (Доун, Томпсон) – 44:41 (pp)
Таким образом, счёт в серии стал равным 2-2.
В составе «Монреаля» отличились Алекс Ньюхук и Коул Кофилд. Российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.
За «Баффало» голы записали на свой счёт Маттиас Самуэльссон, Тейдж Томпсон и Зак Бенсон.
Следующий матч между командами состоится 15 мая.
В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».
