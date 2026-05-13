Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс – Анахайм Дакс, результат матча 13 мая 2026, счет 3:2, плей-офф НХЛ 2025/2026

Дубль Дорофеева принёс «Вегасу» победу над «Анахаймом». Клуб повёл в серии
Комментарии

Завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сеннеке (Готье, Мактавиш) – 12:36 (pp)     1:1 Дорофеев (Гертл, Айкел) – 16:13 (pp)     2:1 Гертл (Саад, Андерссон) – 44:48     2:2 Целльвегер (Готье, Мактавиш) – 56:55     3:2 Дорофеев (Айкел) – 64:10    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Павел Дорофеев, оформивший дубль и чешский форвард Томаш Гертл. На счету Дорофеева — победная шайба, забитая на четвёртой минуте овертайма. Другой форвард из России Иван Барбашёв в этой встрече очков не набрал.

В составе гостей отличились канадский форвард Беккетт Сеннеке и защитник Олен Целльвегер. Форварды Каттер Готье и Мэйсон Мактавиш дважды ассистировали партнёрам по команде. Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков в этом матче запомнился только двухминутным удалением за удар клюшкой.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Вегас Голден Найтс».

Следующая, шестая игра состоится на площадке «Анахайма» 15 мая. Начало встречи — в 4:30 мск.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Вегас» — «Анахайм»: прогноз Дарьи Мироновой на игру плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android