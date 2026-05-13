Видео шестой шайбы Павла Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ

В эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». На 16-й минуте российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев реализовал большинство и сравнял счёт в матче.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сеннеке (Готье, Мактавиш) – 12:36 (pp)     1:1 Дорофеев (Гертл, Айкел) – 16:13 (pp)     2:1 Гертл (Саад, Андерссон) – 44:48     2:2 Целльвегер (Готье, Мактавиш) – 56:55     3:2 Дорофеев (Айкел) – 64:10    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На момент написания новости закончился второй период в матче, счёт на табло — 1:1. Дорофеев отметился заброшенной шайбой во второй встрече Кубка Стэнли подряд и набирает очки в третьей игре кряду.

В Кубке Стэнли-2026 у российского форварда на текущий момент 8 (6+2) очков в 11 встречах.

