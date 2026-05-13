Видео шестой шайбы Павла Дорофеева в текущем плей-офф НХЛ

В эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». На 16-й минуте российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев реализовал большинство и сравнял счёт в матче.

На момент написания новости закончился второй период в матче, счёт на табло — 1:1. Дорофеев отметился заброшенной шайбой во второй встрече Кубка Стэнли подряд и набирает очки в третьей игре кряду.

В Кубке Стэнли-2026 у российского форварда на текущий момент 8 (6+2) очков в 11 встречах.