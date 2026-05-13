Дорофеев получил повреждение, заблокировав бросок по ходу матча с «Анахаймом»

В эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Российский нападающий хозяев Павел Дорофеев вынужден был покинуть лед по ходу второго периода из-за повреждения.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сеннеке (Готье, Мактавиш) – 12:36 (pp)     1:1 Дорофеев (Гертл, Айкел) – 16:13 (pp)     2:1 Гертл (Саад, Андерссон) – 44:48     2:2 Целльвегер (Готье, Мактавиш) – 56:55     3:2 Дорофеев (Айкел) – 64:10    

Россиянин заблокировал бросок защитника Джексона Лакомба, после чего шайба угодила ему в колено. Форвард оказался на льду и некоторое время не мог подняться, однако позже самостоятельно покинул площадку и отправился в раздевалку. Как сообщили в пресс-службе «Голден Найтс», к концу второго периода россиянин вернулся на скамейку и был готов снова выйти на лед.

Ранее, в стартовом периоде, Павел Дорофеев открыл счет, забросив свою шестую шайбу в нынешнем плей-офф.

