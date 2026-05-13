Дорофеев получил повреждение, заблокировав бросок по ходу матча с «Анахаймом»

В эти минуты на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе проходит пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Российский нападающий хозяев Павел Дорофеев вынужден был покинуть лед по ходу второго периода из-за повреждения.

Россиянин заблокировал бросок защитника Джексона Лакомба, после чего шайба угодила ему в колено. Форвард оказался на льду и некоторое время не мог подняться, однако позже самостоятельно покинул площадку и отправился в раздевалку. Как сообщили в пресс-службе «Голден Найтс», к концу второго периода россиянин вернулся на скамейку и был готов снова выйти на лед.

Ранее, в стартовом периоде, Павел Дорофеев открыл счет, забросив свою шестую шайбу в нынешнем плей-офф.