Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова

«Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова
Комментарии

Пресс-служба «Трактора» объявила, что Евгений Корешков покидает должность главного тренера челябинской команды. Специалист трудился во главе «Трактора» с середины декабря 2025 года.

«Евгений Корешков, спасибо за работу. Специалист покидает пост главного тренера «Трактора». Евгений Геннадьевич вошёл в тренерский штаб «Трактора» 21 ноября 2025 года. 16 декабря Корешков был назначен на пост главного тренера команды. Под руководством специалиста «Трактор» занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В 32 матчах во главе с Евгением Корешковым в регулярке чёрно-белые одержали 18 побед. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» уступил «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии. Хоккейный клуб благодарит Евгения Геннадьевича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности!» — сказано в сообщении пресс-службы «Трактора».

Материалы по теме
У провала «Трактора» две главные причины. Сделает ли менеджмент Челябинска верные выводы?
У провала «Трактора» две главные причины. Сделает ли менеджмент Челябинска верные выводы?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android