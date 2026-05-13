«Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова

Пресс-служба «Трактора» объявила, что Евгений Корешков покидает должность главного тренера челябинской команды. Специалист трудился во главе «Трактора» с середины декабря 2025 года.

«Евгений Корешков, спасибо за работу. Специалист покидает пост главного тренера «Трактора». Евгений Геннадьевич вошёл в тренерский штаб «Трактора» 21 ноября 2025 года. 16 декабря Корешков был назначен на пост главного тренера команды. Под руководством специалиста «Трактор» занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В 32 матчах во главе с Евгением Корешковым в регулярке чёрно-белые одержали 18 побед. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» уступил «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии. Хоккейный клуб благодарит Евгения Геннадьевича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской деятельности!» — сказано в сообщении пресс-службы «Трактора».