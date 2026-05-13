Третьяк сообщил, что Дмитрий Курбатов будет баллотироваться в Совет ИИХФ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что генеральный директор организации Дмитрий Курбатов будет баллотироваться в Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Дмитрий Анатольевич – один из самых опытных руководителей в отрасли российского хоккея. Вот уже более 30 лет он трудится на благо нашего вида спорта на высоких ответственных должностях, успешно управляет ключевыми направлениями. Компетентность, стратегическое мышление и эффективность работы Курбатова известны всей хоккейной семье.

Выдвигая Дмитрия Анатольевича в Совет ИИХФ, мы надеемся на поддержку наших партнеров. Курбатов способен выполнять задачи по отстаиванию интересов отечественного хоккея, достойно представлять Россию на международной арене и вносить серьезный вклад в развитие мирового хоккея», — приводит слова Третьяка телеграм-канал «Хоккей России».