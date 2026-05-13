«Локомотив» — «Ак Барс»: во сколько начало матча финала Кубка Гагарина, где смотреть

Сегодня, 13 мая, состоится второй матч серии финала Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

На данный момент счёт в серии — 1-0 в пользу «Локомотива». После второй игры серия переедет в Казань: встречи запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи матчах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) был сильнее магнитогорского «Металлурга».