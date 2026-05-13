Зак Бенсон принёс победу «Баффало» над «Монреалем» в свой день рождения

Канадский нападающий «Баффало Сэйбрз» Зак Бенсон принёс победу команде над «Монреаль Канадиенс» в свой 21-й день рождения. Четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги прошёл в ночь с 12 на 13 мая. Команды играли в Монреале на льду «Белл-центра».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Самуэльссон (Норрис, Доун) – 06:32     1:1 Ньюхук (Эванс, Демидов) – 10:08     2:1 Кофилд (Слафковски, Хатсон) – 19:47 (pp)     2:2 Томпсон (Далин) – 27:00 (pp)     2:3 Бенсон (Доун, Томпсон) – 44:41 (pp)    

В составе «Монреаля» отличились Алекс Ньюхук и Коул Кофилд. Российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей. За «Баффало» голы записали на свой счёт Маттиас Самуэльссон, Тейдж Томпсон и Зак Бенсон — его гол стал победным.

Следующий матч между командами состоится 15 мая. В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

