Павел Дорофеев поделился эмоциями от победного гола в матче с «Анахаймом»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев поделился эмоциями от победного гола в пятом матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сеннеке (Готье, Мактавиш) – 12:36 (pp)     1:1 Дорофеев (Гертл, Айкел) – 16:13 (pp)     2:1 Гертл (Саад, Андерссон) – 44:48     2:2 Целльвегер (Готье, Мактавиш) – 56:55     3:2 Дорофеев (Айкел) – 64:10    

— Это было очень круто. Забить первый победный гол в овертайме в плей-офф — невероятное ощущение.

— Что вы почувствовали, когда получили повреждение в начале матча?
— Я бы не назвал это травмой. Просто заблокировал бросок. Это, скажем так, неприятная часть моей работы. Больше всего болит, когда шайба попадает куда надо. Так что я просто собрался и вернулся на лёд.

— Был ли момент, когда вы подумали, что не сможете вернуться в игру?
— Нет, не особо. Просто сильный удар по ноге.

— Вы забивали много голов, но какие эмоции от этого гола в овертайме?
— Особенные. Думаю, нам очень нужен был этот гол.

— Можете рассказать подробнее про сам момент? Вы ведь забрасывали шайбу прямо в воздухе?
— Если честно, я даже толком не понял, что там произошло. Просто увидел шайбу, махнул по ней клюшкой и надеялся на лучшее. Хорошо, что она залетела.

— А как насчёт момента с первым голом? Вы отобрали шайбу, а затем нашли свободное пространство в центре.
— Ничего особенного. Обычно, когда защитник получает сильное давление, он пытается просто выбросить шайбу из зоны. В итоге получается, что соперник неожиданно теряет шайбу рядом со своими воротами, и мы этим воспользовались.

— Со стороны все поражены тем, что вы делаете. Но вы сами будто не удивлены. Это просто тот уровень, которого вы от себя ожидаете?
— Это моя работа. Я просто должен это делать, — сказал Дорофеев в интервью FOX Sports Las Vegas.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
