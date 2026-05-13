Игорь Кравчук ответил, кто является фаворитом финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук ответил на вопрос, кто является фаворитом финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». В первом матче серии сильнее были ярославцы — 3:1. Вторая игра пройдёт сегодня, 13 мая. Начало — в 19:00 мск.

— Кто фаворит финала?

— В пользу «Локомотива» работает психология, после такого полуфинала команда абсолютно уверена в своих силах и готова к защите титула. Для Казани сейчас самое главное – не потерять игровой тонус. Полторы недели – очень большая пауза, выйти после неё на горячего соперника – задача не из лёгких. Если у Казани это получится, то нас ждёт равный финал, – приводит слова Кравчука Russia-Hockey.