Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Кравчук ответил, кто является фаворитом финала Кубка Гагарина

Игорь Кравчук ответил, кто является фаворитом финала Кубка Гагарина
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук ответил на вопрос, кто является фаворитом финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». В первом матче серии сильнее были ярославцы — 3:1. Вторая игра пройдёт сегодня, 13 мая. Начало — в 19:00 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Ак Барс» 13 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

— Кто фаворит финала?
— В пользу «Локомотива» работает психология, после такого полуфинала команда абсолютно уверена в своих силах и готова к защите титула. Для Казани сейчас самое главное – не потерять игровой тонус. Полторы недели – очень большая пауза, выйти после неё на горячего соперника – задача не из лёгких. Если у Казани это получится, то нас ждёт равный финал, – приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Ак Барс»: во сколько начало матча финала Кубка Гагарина, где смотреть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android