Защитник «Бостона» Макэвой дисквалифицирован на шесть игр за удар соперника клюшкой
Поделиться
Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой получил дисквалификацию на шесть матчей регулярного сезона за удар соперника клюшкой, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на своём официальном сайте.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Далин, Томпсон) – 03:25 0:2 Самуэльссон (Кребс, Томпсон) – 12:26 1:2 Пастрняк (Заха, Линдхольм) – 21:54 1:3 Бенсон (Доун) – 45:58 1:4 Норрис (Далин, Бенсон) – 56:40
Напомним, за полторы минуты до конца третьего периода шестого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (1:4, 2-4) форвард «Баффало» Зак Бенсон сбил Макэвоя с ног. Защитник «Брюинз» поднялся со льда и наотмашь ударил соперника клюшкой по руке, попав также в область груди. Судьи наказали Макэвоя большим и дисциплинарным штрафом. Бенсон получил две минуты за подножку.
Отметим, отстранение Макэвоя вступит в силу со старта следующего регулярного чемпионата.
Комментарии
- 13 мая 2026
-
12:28
-
11:59
-
11:33
-
10:59
-
10:28
-
10:00
-
09:57
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:29
-
08:05«Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова Официально
-
07:52
-
07:49
-
07:14
-
06:45
-
05:06
-
03:59
- 12 мая 2026
-
23:48
-
23:26
-
23:02
-
22:56
-
22:35
-
22:14
-
21:53
-
21:32
-
21:11
-
20:49
-
20:30
-
20:12
-
19:50
-
19:31
-
19:18
-
19:12