Главная Хоккей Новости

Защитник «Бостона» Макэвой дисквалифицирован на шесть игр за удар соперника клюшкой

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой получил дисквалификацию на шесть матчей регулярного сезона за удар соперника клюшкой, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на своём официальном сайте.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2026, суббота. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так (Далин, Томпсон) – 03:25     0:2 Самуэльссон (Кребс, Томпсон) – 12:26     1:2 Пастрняк (Заха, Линдхольм) – 21:54     1:3 Бенсон (Доун) – 45:58     1:4 Норрис (Далин, Бенсон) – 56:40    

Напомним, за полторы минуты до конца третьего периода шестого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (1:4, 2-4) форвард «Баффало» Зак Бенсон сбил Макэвоя с ног. Защитник «Брюинз» поднялся со льда и наотмашь ударил соперника клюшкой по руке, попав также в область груди. Судьи наказали Макэвоя большим и дисциплинарным штрафом. Бенсон получил две минуты за подножку.

Отметим, отстранение Макэвоя вступит в силу со старта следующего регулярного чемпионата.

