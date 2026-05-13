«Амур» объявил о продлении контракта с защитником Рыковым

Пресс-служба «Амура» объявила о продлении контракта с 29-летним защитником команды Егором Рыковым. Новое соглашение рассчитано на один горд.

«Егор Рыков остаётся в «Амуре». 29-летний защитник Егор Рыков подписал односторонний контракт с «Амуром» на год. Егор присоединился к команде по ходу этого сезона, провёл 22 матча, заработав девять очков по системе «гол+пас» (один+восемь). Защитник в среднем проводил 17 минут на площадке. В КХЛ Рыков также играл за «Сочи», ЦСКА, «Адмирал», «Северсталь», «Авангард», «Витязь» и «Трактор». Всего в лиге он набрал 76 (семь+69) очков в 379 матчах при общем показателе полезности минус четыре. В составе СКА Рыков завоевал Кубок Гагарина в 2017 году», — сказано в сообщении пресс-службы «Амура».

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

