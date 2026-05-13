Дмитрий Рябыкин: не сказал бы, что победа «Локомотива» над «Ак Барсом» была уверенной

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин объяснил, за счёт чего «Локомотив» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина у «Ак Барса» (3:1). Вторая игра пройдёт сегодня, 13 мая. Начало — в 19:00 мск.

— Дмитрий, «Локомотив» уверенно взял первый матч финала с «Ак Барсом». Для вас это сюрприз?

— Во-первых, не сказал бы, что победа Ярославля была уверенной. Казань уступила только второй период, а первый и третий прошли минимум на равных. Во-вторых, не сюрприз то, что «Ак Барс» будет тяжелее вкатываться в серию, чем «Локомотив». Полторы недели паузы – серьёзный срок, и Казани пришлось набирать кондиции, это было видно. Тогда как Ярославль отдыхал два-три дня, это оптимальный срок, чтобы и восстановиться, и не потерять игровой тонус.

— За счёт чего выиграл «Локомотив»?

— Казань во всех раундах плей-офф выглядела мощнее и солиднее, чем соперники – «Трактор», Минск, «Магнитка». Но в финале впервые встретилась с командой, которая не уступает ни в габаритах, ни в борьбе. Было видно, что для «Ак Барса» это непривычно. Огромную роль сыграли быстрые голы Ярославля во втором периоде. Игра из равной и закрытой тут же превратилась в немного авантюрную, где Казани нужно было отыгрываться. Третий момент – игра против Радулова. Показалось, что ставилась задача вывести лидера «Локомотива» из равновесия, оказать на него максимальное давление. Но тут очень тонкий и спорный момент, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.