Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Рябыкин: не сказал бы, что победа «Локомотива» над «Ак Барсом» была уверенной

Дмитрий Рябыкин: не сказал бы, что победа «Локомотива» над «Ак Барсом» была уверенной
Комментарии

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин объяснил, за счёт чего «Локомотив» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина у «Ак Барса» (3:1). Вторая игра пройдёт сегодня, 13 мая. Начало — в 19:00 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

— Дмитрий, «Локомотив» уверенно взял первый матч финала с «Ак Барсом». Для вас это сюрприз?
— Во-первых, не сказал бы, что победа Ярославля была уверенной. Казань уступила только второй период, а первый и третий прошли минимум на равных. Во-вторых, не сюрприз то, что «Ак Барс» будет тяжелее вкатываться в серию, чем «Локомотив». Полторы недели паузы – серьёзный срок, и Казани пришлось набирать кондиции, это было видно. Тогда как Ярославль отдыхал два-три дня, это оптимальный срок, чтобы и восстановиться, и не потерять игровой тонус.

— За счёт чего выиграл «Локомотив»?
— Казань во всех раундах плей-офф выглядела мощнее и солиднее, чем соперники – «Трактор», Минск, «Магнитка». Но в финале впервые встретилась с командой, которая не уступает ни в габаритах, ни в борьбе. Было видно, что для «Ак Барса» это непривычно. Огромную роль сыграли быстрые голы Ярославля во втором периоде. Игра из равной и закрытой тут же превратилась в немного авантюрную, где Казани нужно было отыгрываться. Третий момент – игра против Радулова. Показалось, что ставилась задача вывести лидера «Локомотива» из равновесия, оказать на него максимальное давление. Но тут очень тонкий и спорный момент, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Ярославль — хоккейная столица России! Молодёжка «Локомотива» начнёт финал с победы
Ярославль — хоккейная столица России! Молодёжка «Локомотива» начнёт финал с победы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android