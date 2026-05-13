«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Кузнецовым

Пресс-служба «Салавата Юлаева» объявила о продлении контракта с нападающим Максимом Кузнецовым. Новое соглашение между хоккеистом и клубом рассчитано на два года.

«Максим Кузнецов подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Кузнецов выступает за уфимский клуб с лета 2025 года. В минувшем сезоне нападающий провёл 62 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 25 (девять+16) очков. Также на его счету 5 (четыре+один) очков в девяти играх плей-офф. Соглашение рассчитано на два года», — сказано в сообщении пресс-службы «Салавата Юлаева».

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» дошёл до стадии 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву».

