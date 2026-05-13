Форвард «Анахайма» Сеннеке повторил достижение Бобби Райана, установленное 17 лет назад

Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке повторил достижение форварда Бобби Райана, забив пять голов на стадии плей-офф Национальной хоккейной лиги в статусе новичка команды. Об этом сообщает ESPN Insights в социальной сети X. Райан забрасывал пять шайб в плей-офф НХЛ в 2009 году. Сеннеке выступает за «Дакс» с 2025 года, ранее он играл за «Ошаву Дженералс».

В ночь на 13 мая прошёл пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм». Команды играли на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (ОТ).

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса».