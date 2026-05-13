В «Тракторе» назвали имя специалиста, который заменит Евгения Корешкова

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, что новым главным тренером команды станет Скотт Гордон. Ранее «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, возглавлявшего челябинскую команду с декабря 2025-го.

— Можете приоткрыть карты относительно фигуры нового наставника?

— Да, буквально на днях мы достигли договоренности со Скоттом Гордоном и сейчас остались лишь финальные штрихи.

— Почему выбор пал именно на этого специалиста?

— Мы учитывали его опыт и стиль работы. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. У него огромный опыт как у главного тренера, так и ассистента в различных лигах. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды. Все дальнейшие шаги по составу будут приниматься с учётом его мнения.

— Некоторые журналисты и эксперты будут говорить, что «Трактор» зациклен на иностранцах…

— Мы не зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты. Без каких-либо дополнительных ограничений. Главный тренер это ключевая позиция и важно, чтобы специалист был сильным. По развитию нашего тренерского корпуса в клубе тоже есть свои планы, — приводит слова Савина «РБ Спорт».