«Филадельфия» рассмотрит предложения по обмену Матвея Мичкова — инсайдер Ди Марко

Известный инсайдер Энтони Ди Марко сообщил, что «Филадельфия Флайерз» изучит варианты обмена российского нападающего Матвея Мичкова этим летом. В нынешнем сезоне Мичков набрал 51 (20+31) очко в 81 игре, в девяти матчах плей-офф Кубка Стэнли отдав лишь один голевой пас.

«Филадельфии» нет смысла спешить с решением по Мичкову. Но есть ощущение, что теперь он не настолько неприкасаемый, как раньше. Я пообщался с несколькими источниками, которые заверили меня, что в руководстве клуба готовы рассматривать предложения по любому хоккеисту. С одной стороны, так и делают умные организации. С другой стороны, раньше Мичков считался недоступным для любой сделки», — сообщил Энтони Ди Марко.