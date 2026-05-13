Кравчук ответил, будет ли востребован Евгений Кузнецов в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук ответил на вопрос, будет ли востребован в Континентальной хоккейной лиге известный нападающий Евгений Кузнецов. Сезон-2025/2026 форвард провёл в составе уфимского «Салавата Юлаева».

— Как считаете, Кузнецов ещё будет востребован в КХЛ?

— Этот сезон показал уровень нашего хоккея, он не самый высокий. Тот же Вадим Шипачёв в минском «Динамо» стал одним из главных героев, не опустился ниже своего уровня Никита Гусев в «Динамо» московском, да и Кузнецов, когда в Уфе был здоров, выдал несколько ярких матчей. Думаю, что этим летом спрос на звёздных ветеранов будет очень серьёзным. И выбирать они будут в первую очередь те клубы, в которых работают тренеры нового поколения, – приводит слова Кравчука Russia-Hockey.