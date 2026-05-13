В «Тракторе» раскрыли, рассматривали ли вариант с приглашением Романа Ротенберга

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин ответил на вопрос, велись ли переговоры с Романом Ротенбергом и Дмитрием Квартальновым при поиске нового главного тренера. Ранее «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, возглавлявшего челябинскую команду с декабря 2025-го.

— Велись ли в действительности переговоры с Романом Ротенбергом и Дмитрием Квартальновым или это были фантазии медиа?
— Рассматривали многих, но сейчас нет смысла уходить в фамилии тех, кто был в нашем списке.

— Каковы шансы у помощников прошлого тренерского штаба (Зубов, Костромитин, Черных, Шаянов) продолжить работу в клубе?
— Мы займёмся формированием тренерского штаба вместе с новым главным тренером. У меня есть определённое видение, кто должен остаться, и в этом наши позиции с Алексеем Волковым совпадают. Думаю, часть тренерского штаба останется, — приводит слова Савина «РБ Спорт».

