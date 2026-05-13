«Будет жарко». Дмитрий Рябыкин — о серии матчей финала Кубка Гагарина

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин считает, что болельщиков ждёт интересная серия матчей финала Кубка Гагарина этого сезона между «Локомотивом» и «Ак Барсом». В первой игре сильнее были ярославцы — 3:1. Второй матч пройдёт сегодня, 13 мая. Начало — в 19:00. «Локомотив» — действующий победитель Кубка Гагарина. В прошлом году ярославская команда обыграла в финале «Трактор» — 4-1.

— Ваш прогноз на развитие серии?

— Не сомневаюсь, что всё ещё впереди – и «Ак Барс» будет прибавлять. Особенно в агрессии и борьбе на пятачке ворот Исаева, там будет жарко. Нас ждёт жёсткая и интересная серия, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.