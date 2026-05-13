«Будет жарко». Дмитрий Рябыкин — о серии матчей финала Кубка Гагарина
Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин считает, что болельщиков ждёт интересная серия матчей финала Кубка Гагарина этого сезона между «Локомотивом» и «Ак Барсом». В первой игре сильнее были ярославцы — 3:1. Второй матч пройдёт сегодня, 13 мая. Начало — в 19:00. «Локомотив» — действующий победитель Кубка Гагарина. В прошлом году ярославская команда обыграла в финале «Трактор» — 4-1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5) 2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5) 3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4) 3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)
— Ваш прогноз на развитие серии?
— Не сомневаюсь, что всё ещё впереди – и «Ак Барс» будет прибавлять. Особенно в агрессии и борьбе на пятачке ворот Исаева, там будет жарко. Нас ждёт жёсткая и интересная серия, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.
