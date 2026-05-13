Александр Полунин продлил контракт с «Локомотивом»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что 28-летний нападающий Александр Полунин подписал новый контракт с «Локомотивом». Срок действия соглашения — до 2028 года.

«Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Александром Полуниным до 31 мая 2028 года. Он сыграл за ярославцев в этом сезоне 74 матча, забросил девять шайб и отдал 12 голевых передач. Всего в КХЛ у него 662 игры и 222 (111+111) набранных очка», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Напомним, «Локомотив» добрался до финала Кубка Гагарина этого сезона, где играет с казанским «Ак Барсом». Первая игра серии завершилась победой ярославцев — 3:1.

