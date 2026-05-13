Фетисов: гражданство тренера неважно, если «Трактор» с ним выиграет Кубок Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказал мнение по поводу назначения нового главного тренера «Трактора». Ранее челябинский клуб объявил об уходе Евгения Корешкова, возглавлявшего команду с декабря 2025-го.

«В «Тракторе» ищут тренера, который может построить игру. То, что команде надо что-то менять, это очевидно. Так как в этом году были большие ожидания. Все решения по тренерам принимаются для развития команды. И всё равно, какой национальности тренер, если она выиграет Кубок Гагарина», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В нынешнем сезоне «Трактор» со счётом 1-4 проиграл в 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барсу».