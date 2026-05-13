Пять российских хоккеисток подали заявки на драфт PWHL

Пять российских хоккеисток примут участие в драфте новичков Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Драфт пройдёт 17 июня в Детройте. Из россиянок заявки подали форвард Оксана Братищева («Сахалин»), защитницы Мария Баталова («Агидель») и Нина Пирогова («Сахалин»), а также вратари Дарья Гредзен («Бирюса») и Анастасия Василенко («Селятино»).

Напомним, в 2025 году на драфте PWHL впервые были выбраны две россиянки — нападающие Анна Шохина и Фануза Кадирова. Обеих хоккеисток выбрал клуб «Оттава Чардж». Североамериканская лига была образована в 2023 году. Действующим чемпионом является «Миннесота Фрост».