Александр Овечкин с семьёй прилетел в Москву

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Москву сегодня, 13 мая. Об этом сообщает официальный канал медиакоманды хоккеиста.

Фото: Официальный канал медиа-команды Александра Овечкина

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026. У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб во встречах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

Напомним, ранее супруга Александра Овечкина Анастасия на своей странице в социальной сети показала количество вещей семьи при перелёте в Москву.