Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин с семьёй прилетел в Москву

Александр Овечкин с семьёй прилетел в Москву
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Москву сегодня, 13 мая. Об этом сообщает официальный канал медиакоманды хоккеиста.

Фото: Официальный канал медиа-команды Александра Овечкина

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026. У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб во встречах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

Напомним, ранее супруга Александра Овечкина Анастасия на своей странице в социальной сети показала количество вещей семьи при перелёте в Москву.

Материалы по теме
Фото
Супруга Александра Овечкина показала количество вещей семьи при перелёте в Москву
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android